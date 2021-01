Belarmino Lins pede urgência na colação de profissionais para saúde

UEA e UFAM O deputado disse estar preocupado com a escassez, cada vez mais acentuada, de profissionais de saúde para o combate à Covid-19 no Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O deputado Belarmino Lins (PP) informou em nota, ao EM TEMPO que irá solicitar antecipação da colação de grau para alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, para atuarem exclusivamente na luta contra o coronavírus, no Amazonas.



O deputado disse estar preocupado com a escassez, cada vez mais acentuada, de profissionais de saúde para o combate à Covid-19 nesta fase roxa da pandemia no Amazonas e que que vai encaminhar expedientes a UEA (Universidade do Estado do Amazonas) e a UFAM ((Universidade Federal do Amazonas) solicitando a antecipação da colação.

Segundo o parlamentar, em 2020 as duas Universidades anteciparam a colação dos formandos dos respectivos cursos por considerarem a excepcionalidade da situação de pandemia. Na época, segundo ele, a UEA antecipou a formatura de 79 médicos, 28 enfermeiros e 21 farmacêuticos.

A exemplo do que aconteceu em 2020, Lins entende que as Universidades poderão antecipar a colação de grau dos formandos deste ano, permitindo que os concludentes das áreas de saúde possam ser contratados, em caráter emergencial.

" Devido ao quadro atual – argumenta Belarmino -, essas Universidades poderão repetir o exemplo do ano passado. Aqueles alunos que já estejam concluindo o processo de internato e estágio, e que estejam prontos para o exercício profissional de médico, enfermeiro, etc, poderão ter suas formaturas antecipadas, receberem seus certificados e se habilitarem perante os respectivos Conselhos para serem contratados, em regime temporário, para atuar imediatamente na luta contra a pandemia " Belarmino Lins, Deputado Estadual Amazonas

