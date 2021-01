Marcelo Ramos diz que adiamento do Enem do Am era inevitável

| Foto:

Manaus (AM) - O deputado federal Marcelo Ramos (PL) subscreveu ação cautelar ingressada pelo vereador Amom Mandel (PODE), em que solicita o adiamento das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), marcadas para o próximo domingo (17/01).



Deputado Marcelo Ramos e vereador Amom Mandel | Foto: Divulgação

Com o pico de casos e recordes sucessivos nos números de mortes pelo coronavírus, Ramos entende que o adiamento evita uma catástrofe ainda maior e era inevitável. “Prevaleceu o bom sendo por parte da Justiça, ao deferir a ação do vereador Amom. Agora, trabalharemos para confirmar a realização na data da replicação da prova, dias 23 e 24 de fevereiro”, revela Ramos.

Segundo o deputado amazonense, que também está intercedendo junto a deputados federais, Secretarias de Saúde e ao Ministério da Educação para que o adiamento se mantenha e nova data seja marcada, a união de esforços visa a garantir segurança sanitária para que os estudantes façam a prova sem colocar em risco a própria saúde e de seus familiares.

