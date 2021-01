Lei no AM autoriza hospedagem de profissionais da saúde em hotéis

Em maio do ano passado, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou a Lei n. 5.196, de autoria do deputado Fausto Jr. (MDB), que autoriza o Poder Executivo a realizar parcerias com a rede hoteleira. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os profissionais da área médica que atuam no combate à pandemia de coronavírus no Amazonas podem ser beneficiados com estadias em hotéis conveniados ao Governo do Estado. A intenção é evitar que médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e motoristas de ambulância evitem o retorno às suas casas e aumentem o risco de contaminar seus familiares.

Aleam

Em maio do ano passado, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou a Lei n. 5.196, de autoria do deputado Fausto Jr. (MDB), que autoriza o Poder Executivo a realizar parcerias com a rede hoteleira.

A ideia é oferecer acomodações para hospedar profissionais da rede pública de saúde durante o período de calamidade pública.

Embora tenha sido aprovada há oito meses, a lei ainda não foi usada pelo Executivo Estadual para beneficiar os trabalhadores da linha de frente no combate à pandemia.

Com o agravamento da segunda onda de contaminações pelo coronavírus, os hospitais de Manaus estão lotados, causando acúmulo de trabalho aos profissionais da saúde.

“Temos que pensar na segurança destes profissionais e de suas famílias. A oferta de acomodações em hotéis é fundamental para evitarmos a propagação do vírus”, afirmou o deputado Fausto Jr.

O parlamentar disse que vai conversar com o governador Wilson Lima (PSC) e com o secretário de Saúde, Marcellus Campelo, para colocar em prática a parceria com os hotéis.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/coronavirus

www.emtempo.com.br/saude

www.emtempo.com.br/amazonas