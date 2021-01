Estados Unidos enviarão avião para dar apoio ao AM, diz Marcelo Ramos

Deputado Federal Marcelo Ramos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) -O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) informou por meio de nota na tarde desta segunda-feira (18) que, a propósito da negociação iniciada com a Embaixada Americana que visava ao envio de uma aeronave dos Estados Unidos para apoio logístico no envio de cilindros de oxigênio ao Amazonas, a solicitação foi autorizada pelo governo norte-americano.



Segundo o parlamentar, que intermediou o contato junto com representantes do Ministério das Relações Exteriores, o Governo do Amazonas já poderá contar com a aeronave, que possui capacidade de transportar grande quantidade de oxigênio.

Ramos disse, ainda, que falta apenas o Ministério da Saúde confirmar a necessidade do deslocamento do aparelho e agradeceu à Embaixada e ao governo americano.

Ainda não há informações sobre as tratativas do Ministério da Saúde quanto ao pedido aos Estados Unidos e uso da aeronave.

