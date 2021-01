Deputado do AM defende mini usinas de oxigênio nos municípios polos

O deputado estadual Cabo Maciel (PL), ao fazer tal constatação, defendeu na manhã desta segunda-feira (18) a implantação de mini usina de oxigênio nas cidades polos do Amazonas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com a crise de saúde enfrentada pelo Amazonas desde o dia 14 de janeiro, evidenciou-se que a logística complicada na região devido as enormes distâncias e ausência de uma rede de transporte eficiente, a não ser pelos rios, dificulta o atendimento em saúde no interior do Estado.

Mini-usinas

O deputado estadual Cabo Maciel (PL), ao fazer tal constatação, defendeu na manhã desta segunda-feira (18) a implantação de mini usina de oxigênio nas cidades polos do Amazonas. Ele destacou a dificuldade enfrentada pelos profissionais do Hospital José Mendes, no último final de semana, que além de Itacoatiara atende também pacientes dos municípios circunvizinhos como: Silves (distante 204 km Manaus), Itapiranga (227 km da capital), São Sebastião do Uatumã (247 km), Urucurituba (208 km) e Urucará (a 261 km).

De acordo com Cabo Maciel a utilização do oxigênio por hospitais e unidades de saúde é fundamental para o seu funcionamento. A gestão desse insumo é importante por conta do seu alto custo e elevado consumo, além das dificuldades de logística em nossa região.

Ajuda do Cabo Maciel

Na primeira crise da pandemia, o deputado Cabo Maciel informou que destinou 2,5 milhões de suas emendas parlamentares para o Hospital José Mendes, da cidade de Itacoatiara, para compra de insumos e medicamentos, além da entrega de duas ambulâncias tipo semi-UTI. Cabo Macieldisse ainda que entregou à direção do Hospital José Mendes, 5 mil testes rápidos para o Covid-19.

