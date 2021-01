Aleam deve investir R$ 4 milhões na compra de oxigênio no AM

Assembleia Legislativa do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) recebeu proposta na manhã desta terça-feira (19) para que a Mesa Diretora destine R$ 4 milhões do seu orçamento para aquisição emergencial de oxigênio a fim de ajudar no combate à Covid-19 no Amazonas.

O autor da proposta, deputado Belarmino Lins (PP) disse que lançou a ideia em um grupo de aplicativo e recebeu adesão de outros parlamentares. “Lancei a proposta no grupo de Whatsapp dos deputados estaduais, no último final de semana, obtendo grande aceitação, somando as adesões de doze deputados, dentre os quais Josué Neto (Patriota), Therezinha Ruiz (PSDB), Roberto Cidade (PV), João Luiz (Republicanos), Alessandra Campêlo (MDB), Joana Darc (PL) e Carlos Bessa (PV).

Todos os parlamentares assentiram com a aplicação de R$ 4 milhões na compra de cilindros de oxigênio e de outros itens necessários ao funcionamento das unidades públicas de saúde na capital e no interior”, enfatizou o líder progressista na propositura.



O autor da proposta, deputado Belarmino Lins (foto) disse que lançou a proposta em um grupo de aplicativo e recebeu adesão de outros parlamentares | Foto: Divulgação

De acordo com Belarmino, a Aleam dispõe de R$ de 40 milhões em conta bancária e, certamente, o desembolso da quantia de R$ 4 milhões não comprometerá os compromissos normais do Poder. “A sociedade sabe que o valor de R$ 40 milhões foi anunciado pelo nosso presidente, deputado Josué Neto (Patriota), em discurso proferido no encerramento das atividades legislativas em dezembro de 2020”, explicou.



Proposta de distribuição de cilindros

Belarmino propõe que a Associação dos Deputados e Ex-Deputados Estaduais do Amazonas, presidida pelo ex-deputado Fausto Souza, realize a distribuição dos cilindros em evento que, obrigatoriamente, deverão ter as presenças de representantes das unidades de saúde beneficiadas e de órgãos de controle como TCE e MP-AM.

A presidência da casa ainda não oficializou se levará a proposta à votação.



