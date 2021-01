Processo para gabinete de vereador da CMM tem mais de 5 mil inscrições

O edital será lançado no próximo dia 31 | Foto: Divulgação

Manaus - O vereador Amom Mandel (Podemos) anunciou nesta sexta-feira (22) o lançamento do edital para processo seletivo de vagas para parte da equipe de seu gabinete. O edital será lançado no próximo dia 31.

O parlamentar também anunciou que já é possível fazer uma pré-inscrição para o certame. Até o fim da manhã mais de 5 mil pessoas já haviam feito suas pré-inscrições.



“Nos próximos dias informarei como funcionará e onde as inscrições poderão ser feitas, porém, já adianto que no ” www.gabinetedoamom.com ” já é possível fazer uma pré-inscrição!”, anunciou Amom em suas redes sociais.

A experiência e a capacidade técnica contarão no processo seletivo. O número de vagas será disponibilizado no lançamento do edital. “Os cargos são iguais, mas as atribuições no gabinete serão diferentes. Com isso, pretendo atingir um número maior de pessoas e melhorar o quadro técnico no gabinete”, concluiu Amom Mandel

