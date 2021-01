Vereador pede antecipação do auxílio manauara para fevereiro

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) solicitou do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) a antecipação do pagamento do Auxílio Manauara para o mês de fevereiro. A primeira parcela do benefício, que prevê a entrega de R$ 200 para 40 mil famílias manauaras, estava prevista ser paga no mês de abril.

O ofício 015/21 foi encaminhado à Prefeitura de Manaus, na sexta-feira (22). De acordo com Rodrigo Guedes, a antecipação do benefício é uma medida importante para dar suporte às famílias que sofreram impactos sociais e econômicos trazidos pela pandemia do novo coronavírus.

“Essas consequências econômicas tendem a se transformar em uma verdadeira bola de neve. Devido ao fechamento do comércio, muitas pessoas estão sem emprego e, portanto, sem renda. Se nós não fizermos medidas efetivas para a geração de uma renda mínima para o pagamento de alimentos e outros itens como remédios e gás de cozinha, teremos um colapso econômico nas famílias de Manaus”, argumentou.

O vereador também afirma que a antecipação do Auxílio Manauara vai trazer mais movimentação aos comércios dentro dos bairros da capital, possibilitando uma recuperação econômica mais rápida na cidade de Manaus.

"Entendo que o custo para a Prefeitura na antecipação desses dois meses do auxílio é baixo e sei que o ganho para a população será enorme e vai alimentar, literalmente, as famílias”, disse.

“Que este auxílio seja antecipado para o mês de fevereiro e que a gente possa, dessa forma, pelo o menos amenizar os impactos do fechamento do comércio em decorrência do agravamento da Covid-19”, pontuou o vereador Rodrigo Guedes.

*Com informações da assessoria