Wilson Lima demite funcionário da Casa Civil vacinado indevidamente

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima determinou, nesta segunda-feira (25), a exoneração de um funcionário da Casa Civil que recebeu a primeira dose da vacina Coronavac de forma indevida. Wilson Lima também determinou que sejam apurados os fatos que levaram à vacinação do funcionário.



A informação foi publicada nas redes sociais do governador.

| Foto: Divulgação

“Acabei de tomar conhecimento que um funcionário da Casa Civil foi indevidamente vacinado. Não compactuarei com esse tipo de procedimento! Já determinei a exoneração do mesmo e a apuração dos fatos”, disse o governador em suas redes sociais.

Nos últimos dias diversas denúncias de que pessoas que não estariam em grupos prioritários foram vacinadas indevidamente no Amazonas. Ministério Público e Tribunal de Contas denunciaram o fato e exigiram apuração rigorosa.

