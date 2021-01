Sabá Reis viaja para tratamento em SP e testa positivo para Covid-19

Sabá tem 65 anos e é grupo de risco por faixa etária para Covid-19, com o agravante do diabetes. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da assessoria, informou na tarde desta segunda-feira (25) que o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, se afastou de suas funções, desde a última sexta-feira, 22/1, para tratamento de saúde.



De acordo com o texto à imprensa, Reis teve picos de hiper e hipoglicemia, e por ter quadro de diabetes, precisou de atendimento médico. Sabá tem 65 anos e é grupo de risco por faixa etária para Covid-19, com o agravante do diabetes.

Devido a alta demanda nas redes hospitalares locais, orientado por familiares, o secretário se deslocou para São Paulo-SP para tratamento.

Ontem, já na capital paulista, apresentou um quadro febril, e só então foi submetido a um teste de Covid-19. O resultado saiu na manhã desta segunda-feira, dia 25, atestando positivo para o coronavírus.

O estado de saúde do secretário é considerado estável, com sintomas até o momento leves. Ele só retorna a Manaus depois que for integralmente liberado pelos médicos.

