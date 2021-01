Deputados estaduais votam pelo fim do recesso parlamentar

O retorno das atividades parlamentares estava previsto para ocorrer somente no dia 1º | Foto: Divulgação

O deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) aprovaram, nesta terça-feira (26), por unanimidade, a suspensão do recesso parlamentar. Os 17 deputados estaduais presentes na sessão virtual defenderam que os trabalhos da Casa devem iniciar nesta quarta-feira (27).

O retorno das atividades parlamentares estava previsto para ocorrer somente no dia 1º de fevereiro.

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) foi um dos que votou favorável com relação à suspensão do recesso.

Segundo o deputado, os trabalhos da Casa Legislativa são essenciais e, devido às circunstâncias impostas pela pandemia, e para ele o Poder Legislativo tem como obrigação retomar as atividades para transformar em leis as demandas da sociedade, além de cobrar a adoção de medidas e fiscalizar, de forma permanente, a aplicação dos recursos públicos por parte do Governo e demais órgãos da administração.

“Temos projetos voltados para os setores da saúde, economia e assistência social do Estado que precisam ser votados e aprovados com urgência. Estamos vivendo um período crítico, no qual o parlamento tem de atuar de forma incisiva para assegurar serviços e benefícios aos amazonenses”, destacou João Luiz.

Propositura

Em julho de 2020, o plenário da Aleam aprovou a suspensão do recesso parlamentar no meio do ano proposto por João Luiz. Ao defender a propositura, o parlamentar alegou que “o recesso no meio do ano seria imprudente, uma vez aquele momento exigia um esforço concentrado em prol do Estado do Amazonas e, principalmente, da população amazonense”.

