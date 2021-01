Vereadora pede inclusão de agentes de saúde em plano de imunização

Thaysa Lippy destaca ainda que os agentes comunitários de saúde são o elo entre a comunidade e a equipe técnica | Foto: Divulgação

A vereadora Thaysa Lippy (PP), solicitou por meio do oficio n 08/2021 que a prefeitura de Manaus inclua os agentes comunitários de saúde no Plano de vacinação contra a Covid- 19 que está sendo organizada e executada pela Secretária Municipal de Saúde (Semsa).

Segundo a vereadora, é fato público que o estado do Amazonas passa por momento crítico no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Diversas medidas já foram tomadas para mitigar a situação, mas ainda são insuficientes para evitar o maior número de óbitos, dado o crescente número de casos da doença.

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mário de Mello, solicitou, no dia 20 de janeiro, que o governo do Estado e a prefeitura de Manaus encaminhem, em até 24 horas, à Corte de Contas a lista nominal das pessoas já imunizadas contra a Covid-19 e os critérios utilizados para vacinação, sob pena de multa em caso de desobediência à solicitação, o mesmo foi enviado pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 24/01/2021.

“Percebemos que na lista enviada, que os agentes comunitários de saúde, que atuam diariamente na linha de frente do combate à Covid-19, não foram contemplados pelo plano de vacinação”, destacou a vereadora.

Thaysa Lippy destaca ainda que os agentes comunitários de saúde são o elo entre a comunidade e a equipe técnica, visitando as casas das pessoas assistidas pelas unidades.

“Esses profissionais são de fundamental importância para a promoção da saúde, que é o objetivo do nosso trabalho na Atenção Básica. No caso dos agentes de endemias, é o trabalho deles que nos permite reduzir os índices de doenças como dengue, chikungunya, zika e malária. Graças à ação deles, Manaus se destaca por não ter, como em outras capitais, problemas como epidemia de dengue, pois são eles que ajudam a combater o mosquito Aedes aegiptye”, afirma.

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES/Datasus), a rede de saúde da prefeitura conta com 1.475 agentes comunitários de saúde. Eles estão inseridos nas equipes da Estratégia Saúde da Família, coordenadas pela Gerência de Estratégia da Saúde da Família, do Departamento de Atenção Primária (DAP), da Semsa, por meio das quais o município promove a assistência às famílias manauaras. A rede de saúde do município de Manaus tem, atualmente, em atividade, lotados nas UBSs, cerca de 800 Agentes de Combate às Endemias.

“Vale registrar que os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias são trabalhadores importantes dentro do Sistema Único de Saúde. Ambos trabalham com a comunidade da área, do bairro, da cidade ou da região rural para facilitar o acesso da população à saúde e prevenir doenças e por isso eles tem que ser incluídos nos grupos prioritários e imunizados com a vacina”, defende Thaysa Lippy.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Alessandra destina R$ 500 mil para combate à Covid em Manacapuru

Vereadores alertam sobre falsos cadastros para Auxílio Manauara