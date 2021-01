Eduardo Braga é reconduzido líder do MDB no Senado por mais dois anos

Pelas redes sociais, Braga, que está no cargo desde 2019, se disse honrado por continuar liderando a maior bancada no Senado | Foto: Divulgação





A bancada do MDB decidiu manter o senador Eduardo Braga (AM) como líder do partido por mais dois anos. A recondução foi anunciada após reunião dos membros da legenda, na tarde da quarta-feira (27), em Brasília.

Pelas redes sociais, Braga, que está no cargo desde 2019, se disse honrado por continuar liderando a maior bancada no Senado com “equilíbrio e responsabilidade” e sinalizou o compromisso do MDB com pautas que busquem a recuperação econômica e social para amenizar os efeitos da pandemia de covid-19.

“Reiteramos nosso compromisso com a defesa de propostas e políticas públicas capazes de alavancar a economia e gerar novas oportunidades de trabalho e renda no país. Reafirmamos ainda nosso empenho para garantir a imunização universal e gratuita contra a covid-19 e todo apoio necessário para enfrentar o colapso sanitário causado pela pandemia”, disse no Twitter.

Atualmente, o MDB é representado por 15 senadores. De acordo com o senador Confúcio Moura (RO), a reunião contou com a participação de 13 deles. “Acabamos de reunir o MDB com 13 membros do nosso partido para a recondução do nosso líder, Eduardo Braga, à liderança do partido para o próximo biênio”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais logo após o evento.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Alessandra destina R$ 300 mil pra combate à Covid em Novo Airão

Deputada pede que Estado faça transferência de pacientes graves