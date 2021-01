Ramos discute orçamento da BR-319 com parlamentares da Amazônia

O parlamentar acrescentou que o convite também se estende aos governadores dos Estados da região Norte | Foto: Divulgação

O deputado federal Marcelo Ramos (PL) afirmou que na próxima semana, após o retorno do recesso parlamentar, vai marcar uma reunião com os parlamentares da bancada do Amazonas na Câmara, junto aos deputados federais da Amazônia Ocidental e alinhar ações em torno da captação dos recursos para a pavimentação do trecho do meio da BR-319.

O parlamentar acrescentou que o convite também se estende aos governadores dos Estados da região Norte. Marcelo Ramos também disse que outra ação definida, após conversa com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, é a criação da Frente Parlamentar em defesa da BR-319.

Segundo o parlamentar, a falta de dinheiro para a finalização do asfaltamento da rodovia é um dos entraves para a conclusão das obras que vão possibilitar a ligação entre a cidade de Manaus (AM) ao município de Porto Velho (RO). Marcelo Ramos avaliou que o orçamento das obras de conclusão da rodovia está calculado em torno de R$1 bilhão.

Com 405 quilômetros de extensão, o “trecho do meio” da BR-319 vai do km 250 ao km 655 e passa por seis municípios brasileiros. Atualmente, apenas dois trechos da BR-319 estão pavimentados: os primeiros 198 quilômetros e os 164 quilômetros finais, que já possuem contratos de conservação e de manutenção por meio do Ministério da Infraestrutura.

Marcelo Ramos acrescentou que além do orçamento, outro entrave para o andamento das obras na rodovia é a falta do licenciamento ambiental. Em julho de 2020, o MPF apresentou à Justiça Federal impugnação para suspender edital de licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) para pavimentação de trecho da rodovia BR-319.

“Percebemos a boa vontade do ministro de Infraestrutura em fazer a obra e infelizmente a dificuldade de conseguir o licenciamento ambiental do trecho do meio. Mas vamos mobilizar todos os esforços da bancada para garantir esses recursos”, disse o deputado.

O parlamentar ressaltou, ainda, que por conta do agravamento do número de casos da Covid-19 e, consequentemente, a lotação de hospitais que levaram à falta de oxigênio e outros insumos, evidenciaram à população do Amazonas a necessidade de ter ligação por via terrestre aos outros estados brasileiros.

“Eu tenho certeza que esse drama que nós estamos vivendo hoje. Essa dificuldade logística, de levar oxigênio para o Estado do Amazonas vai sensibilizar o povo brasileiro e o governo federal para conseguirem fazer com que essa obra seja realizada mais rápido”, disse.

Leia Mais:

PF abre inquérito sobre colapso da Saúde em Manaus

Deputado federal é condenado a pagar R$70 mil a ministro do STF