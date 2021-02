Deputado Adjuto Afonso é eleito secretário-geral da UPM

"Sou diretamente ligado ao setor econômico e pretendo trabalhar temas buscando iniciativas que contribuam com a economia do país, principalmente, para a nossa região." | Foto: Ney Xavier/Ascom





Manaus - Em reunião virtual realizada na quinta-feira (4), o deputado Adjuto Afonso (PDT/AM) foi eleito Secretário Geral do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul (UPM), entidade internacional que congrega e representa parlamentares do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela, através de seus blocos nacionais. Fundado em 2001, com sede na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Bloco Brasileiro atua na integração parlamentar de assuntos de interesses nacionais junto aos demais blocos do Mercosul.

"É com muita responsabilidade que assumo essa função no Bloco Brasileiro da UPM. Sou diretamente ligado ao setor econômico e pretendo trabalhar temas buscando iniciativas que contribuam com a economia do país, principalmente, para a nossa região. Vivemos um momento crítico por conta da pandemia causada pelo Covid 19 e se faz necessário medidas que estimulem um processo de recuperação econômica nos países sul americanos", ressaltou o deputado Adjuto Afonso.

Atualmente, o deputado Adjuto Afonso preside a Comissão de Empreendedorismo, Comércio Exterior e Mercosul, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O parlamentar também já foi presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), entidade que agrega 1.059 deputados estaduais do país.

O deputado estadual catarinense Ivan Naatz (PL/SC), foi eleito Presidente do Bloco Brasileiro da UPM.

Como Vice-Presidentes foram eleitos os deputados Lissauer Vieira (PSB/GO), Adolfo Menezes (PSD/BA) e Zilá Breintenbach (PSDB/RS).

Além do deputado amazonense, Adjuto Afonso, eleito Secretário Geral, completam a nova diretoria os deputados Kennedy Nunes (PSD/SC), Tesoureiro Geral, e Rodrigo Minotto (PDT/SC), 1º Tesoureiro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Braga solicita fornecimento de 1 milhão de vacinas ao Amazonas

Justiça bloqueia bens de ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira (AM)