Prefeito David Almeida acompanha vacinação no SESI Clube em Manaus

O vídeo da visita do prefeito David Almeida ao SESI Clube do Trabalhador foi publicado por ele no Instagram. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) fez uma visita de surpresa, nesta semana, às instalações do SESI Clube do Trabalhador, onde funciona um dos postos de vacinação com maior afluência de público apto a receber a primeira dose do imunizante contra o Covid-19. Ali, estão sendo vacinados profissionais da saúde e idosos, de acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

No vídeo, feito pelo próprio prefeito no celular, são mostradas imagens do amplo Ginásio Domício Velloso, de 1.056 metros quadrados, onde está acontecendo a vacinação de forma tradicional, na quadra de esportes, e na opção drive-thru, no lado externo, para quem estiver de carro.

Depois de agradecer ao SESI “pelo apoio que (a instituição) tem dado nesse momento que Manaus tanto precisa”, David Almeida passeou com sua câmera pelos corredores e visitou a sala de informática onde os dados são processados.

Além da estrutura do Clube, o SESI colocou à disposição da campanha equipamentos e acesso à rede de internet.

O prefeito agradeceu o apoio que a campanha ali no Clube tem recebido da Marinha do Brasil, que atua na triagem dos públicos alvos, e o pessoal da Universidade Federal do Amazonas, que está presente com voluntários. “Vamos transformar Manaus numa das cidades mais vacinadas do Brasil”, disse David Almeida.

De acordo com a coordenadora da vacinação no Clube, Rosângela Castro, desde o dia 29 de janeiro até a última quarta-feira, 10, já foram vacinadas no local 12.554 pessoas, numa média de 1.500 pessoas por dia.

*Em Tempo, com informações da assessoria

