Deputada solicita ao Governo o retorno das atividades econômicas no AM

Reconhecendo a necessidade do retorno das atividades econômicas não essenciais para manter o emprego de muitos trabalhadores no Amazonas, a deputada estadual Joana Darc (PL), por meio de ofício e requerimento, fez pedido ao governador Wilson Lima (PSC) solicitando que o poder executivo adote medidas de retomada gradual do comércio.

Nos documentos, Joana reconhece a situação preocupante que o Estado passou nos últimos meses, mas baseando-se em dados recentes da Fundação de Vigilância em Saúde, que revelou uma redução de 40% no número de pacientes que aguardam regulação, a deputada justificou o apelo.

Diante da adoção de medidas por parte do Poder Executivo Estadual, para a prevenção, controle e contenção dos riscos por conta da disseminação da Covid-19, muitas famílias amazonenses tiveram uma redução drástica de seu orçamento, devido ao fechamento dos comércios ou redução das cargas e vencimentos, de maneira que outras famílias se encontram sem quaisquer tipos de rendimentos", descreveu Joana

Auxílio

No mesmo ofício, a parlamentar afirmou ainda, que, embora esteja cooperando financeiramente com as famílias de baixa renda, o Auxílio Emergencial Estadual não alcançou a maioria dos afetados pela pandemia, o que reforça ainda mais a necessidade de reabertura do comércio.

"Infelizmente o benefício não contempla a todos que precisam e se encontram em situação de vulnerabilidade nesta ocasião tão delicada, por isso estou fazendo este apelo ao governador, para que mais famílias possam ter o direito de garantir sua renda, mas claro obedecendo todas as medidas preventivas", destacou.

Até o momento o governador do Estado ainda não se posicionou oficialmente sobre o pedido.

