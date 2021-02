Morre dirigente do PSDB no Amazonas vítima de Covid-19

Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Amazonas, Coraci tinha 61 anos e há pelo menos 30 atuava como dirigente do PSDB no Amazonas. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Morreu nesta quinta-feira (18) vítima de Covid-19, o dirigente do PSDB Amazonas, Coraci Fernandes., vítima de Covid-19. Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Amazonas, Coraci tinha 61 anos e há pelo menos 30 atuava como dirigente do partido no Amazonas. Foi presidente, secretário geral, entre outras funções partidárias.

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) lamentou a perda de Coraci, a quem chamou de amigo de luta. "Perdemos mais um querido amigo, pessoa de bem, de voz suave e risada fácil. Um companheiro de muitas campanhas, parceiro leal", disse Arthur.

O ex-prefeito disse ainda que não tem palavras para definir a pandemia. "Já não temos palavras para definir esse vírus tão cruel e que tem deixado tantas cicatrizes em nossos corações. Meus mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares e amigos do Coraci", finalizou.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas

















.