'Faltam políticas públicas de amparo às mulheres', diz Débora Mafra

Manaus - Delegada há cinco anos, Débora Mafra se tornou referência na luta pelos direitos e combate à violência contra mulheres em Manaus. Especialista em direito tributário, Mafra já foi escrivã da Polícia Civil em 2001 e hoje é titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). No combate à violência doméstica, a delegada já chegou a encaminhar, em grandes proporções, 700 inquéritos policiais por mês.



Mafra se candidatou a uma das 41 cadeiras na Câmara Municipal de Manaus (CMM), no pleito de 2020, e apesar de não conseguir consolidar seu nome ao cargo, conseguiu uma boa visibilidade, ao promover discussões voltadas às famílias carentes e vulneráveis. Em entrevista ao Jornal EM TEMPO, a delegada contou sobre os desafios que muitas mulheres enfrentam para conquistar um espaço na política e explicou sobre como o machismo é o principal causador da opressão contra a mulher, que muitas vezes chega ao seu ápice, a violência física.

EM TEMPO: Seu trabalho no combate à violência contra a mulher é notável. O que a senhora acredita que são as maiores lacunas quando se fala em direitos da mulher?

Débora Mafra: A maior lacuna que ainda existe é a falta de informações a todas as mulheres sobre os seus direitos e suas garantias, e onde os buscar. Faltam políticas públicas federais que deem maior amparo às nossas mulheres, em todos os sentidos, principalmente na empregabilidade e nos salários, porque muitas vezes elas não se desvinculam do seu agressor por não ter emprego ou não ter condições de sustento.

EM TEMPO: Quais desafios a senhora encontrou no caminho até chegar ao seu cargo como delegada hoje, comumente designado a homens?

Débora Mafra: O maior desafio foi o tempo de estudo, para passar num concurso, eu trabalhava, tinha filhos e precisava dedicar muito tempo aos estudos e as práticas físicas, a ponto de não ter mais lazer. Este cargo, anteriormente, eram mais homens que o exerciam, porém nunca sofri preconceito nesta área.

" É preciso compreender que a dificuldade de agir ou reagir não é culpa da mulher " Delegada Débora Mafra, sobre violência contra mulher

EM TEMPO: A senhora tentou uma vaga na Câmara Municipal de Manaus no pleito do ano passado e, apesar de não conseguir, garantiu boa visibilidade entre os eleitores. A senhora ainda pretende concorrer ao cargo na próxima eleição? O que esse período nas ruas lhe proporcionou?

Débora Mafra: Realmente concorri no pleito passado e consegui a segunda suplência para o cargo de vereadora. Não sei ainda se concorrerei nas próximas eleições. Este momento nas ruas de Manaus, me fez ver a realidade de nosso povo e eu somente tenho a agradecer todo o carinho a mim disponibilizado pelas pessoas.

EM TEMPO: Para a senhora, qual a importância da mulher conquistar um espaço na política, seja a nível estadual, municipal e nacional?

Débora Mafra: O quadro da participação política das mulheres no Brasil vem aumentando, porém ainda possui um longo caminho a percorrer, mesmo diante de algumas conquistas. A participação das mulheres é necessária para a criação de mais políticas públicas federais, pois a sociedade é estruturada de forma que o Estado não chega da mesma forma para todos e, por isso, a diversidade na representação política é importante, para que os nossos representantes, ao legislar, tenham perspectivas diferentes, pois isso afeta a nossa vida. As mulheres participando da política significa fazer valer a democracia, com a participação feminina, as mulheres estarão em um espaço onde as decisões sobre a nossa vida são tomadas.

EM TEMPO: Com base na sua atuação, quais fatores a senhora acredita que influenciam para que muitos homens ainda se sintam superiores às mulheres, influenciando nos altos índices de violência doméstica?



Débora Mafra: Vivemos em uma sociedade ainda machista. Isso se manifesta em diversos problemas como a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, altos índices de violência, assédio sexual e estupro, contra a mulher, como também diferença salarial e muitos outros efeitos. O machismo é um preconceito, expresso por opiniões e atos, que se opõe à igualdade de direitos entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino. Ou seja, é uma opressão, nas mais diversas formas, nas mulheres feita pelos homens. Na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade, que a mulher não pode ou não deve se portar e ter os mesmo direitos de um homem ou que julga a mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. E este pensamento acontece muito entre os homens, fazendo com que eles se sintam superiores e aumentando a violência à mulher.

" A participação das mulheres é necessária para a criação de mais políticas públicas federais , pois a sociedade é estruturada de forma que o Estado não chega da mesma forma para todos " Delegada Débora Mafra, sobre o espaço da mulher na política

EM TEMPO: A senhora já afirmou que pretende se aposentar no final deste ano. Qual legado a senhora deixará para as mulheres do Amazonas?

Débora Mafra: Realmente, em breve, farei “jus” a aposentadoria, porém não sairei do trabalho por enquanto, amo o que faço. Mas quando chegar o dia que eu queira me aposentar, quero deixar o legado para as mulheres do Amazonas, a luta contra a violência doméstica em todas as suas formas.

EM TEMPO: Os índices de violência contra a mulher aumentaram muito durante a pandemia. O que está sendo feito para dar assistência à essas vítimas?

Débora Mafra: Os índices de violência contra a mulher, aumentaram no Brasil, durante a pandemia, na proporção de 1/3. Aqui no Amazonas, a assistência à mulher não parou, mesmo nesse período. As delegacias da Mulher, como as outras delegacias também, continuam abertas normalmente, respeitando o decreto governamental e atendendo os casos graves e flagrantes, como também está disponibilizado o registro de Boletim de Ocorrência, por meio da Delegacia Interativa, mesmo nos casos de violência doméstica, é emitido a requisição de corpo de delito, não se perdendo a materialidade do crime. As medidas protetivas continuam sendo deferidas e também estendidas sua vigência. O projeto Ronda Maria da Penha está trabalhando neste período como o Sapem, que é o apoio emergencial à mulher, que ficam anexos as delegacias da Mulher. O Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública estão com atendimento por telefone. Além dos disque denúncia anônima, 180 e 181, estarem atendendo normalmente. Com isso, nossas mulheres estão tendo a assistência devida.

EM TEMPO: Por que mesmo com diferentes meios para denúncia, muitas mulheres ainda temem em denunciar seus violentadores/abusadores?

Débora Mafra: Existem diversos fatores que contribuem para que a mulher não denuncie as situações de violência: falta da percepção da mulher de ela está em um relacionamento violento, ela acha natural a violência que sofre, pois muitas vezes a violência é intergeracional (passa de pai para filho); esperança de que o(a) parceiro(a) mude o comportamento; ciclo da violência doméstica, composto de três fases. Fase de tensão, de explosão, da “lua de mel”. Para superar esse ciclo ela precisa contar com serviços integrados e acolhimento humanizado. Para isso, é preciso desnaturalizar a violência e os “papéis de gênero”, que geram submissão, culpa, vergonha e medo. É preciso compreender que a dificuldade de agir ou reagir não é culpa da mulher, mas decorre das dificuldades para romper o ciclo da violência pois esta repetição do ciclo vai diminuindo sua crença em conseguir sair disso. A mulher desenvolve a síndrome de Estocolmo, tendo pena e amando seu agressor, não querendo que ele pague na justiça suas violências. Medo do agressor, falta de apoio, pois a mulher que sofre violência, geralmente é isolada de seus amigos e familiares. Importante referir que os profissionais da rede de atendimento da mulher em situação de violência desempenham um papel fundamental nesse processo de acolhimento e proteção.

EM TEMPO: Apesar de ser um assunto muito discutido atualmente, o empoderamento feminino ainda não chega a todas as classes. O que a senhora acha que pode ser feito para elevar essa discussão à uma parcela maior de mulheres?

Débora Mafra: Empoderamento feminino deve ser encarado de forma coletiva. O foco do empoderamento feminino deve chegar a todas as classes sociais, pela informação e educação. Este empoderamento tem que pensar coletivo levando em consideração recortes culturais, sociais e econômicos. Não pode ser um movimento que não traga transformação social. A mulher já empoderada deve usar seu lugar social para ser sujeito ativo de mudanças nas outras, para pensar projetos e novos modelos de ações identitárias e os resultados devem ser colhidos por todas; conquistas individuais não revelam empoderamento do gênero feminino. Mas, para isso, a mulher tem que ter consciência da opressão que sofre e de todas as formas de sua manifestação, em todos os espaços.

