Vereadores de Manaus votam com urgência projeto para compra de vacinas

A expectativa do prefeito David Almeida é que não haja dificuldades para a aprovação do projeto | Foto: Divulgação

Manaus - A mensagem do Executivo municipal, que solicita a entrada de Manaus no consórcio formado por membros da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para a negociação e compra de doses de vacinas contra o novo coronavírus, será votada em regime de urgência, nesta segunda-feira (15), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A expectativa do prefeito David Almeida é que não haja dificuldades para a aprovação do projeto, já que a medida será fundamental para o avanço da Campanha de Imunização contra a Covid-19 na cidade.

A mensagem do Executivo foi entregue por David Almeida ao líder do governo na CMM, vereador Marcelo Serafim, na última quarta-feira, 10, durante solenidade realizada no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), em Adrianópolis, zona Centro-Sul. Na ocasião, o prefeito de Manaus enfatizou a importância do projeto ser aprovado com urgência, visto que o prazo para a inscrição do município no consórcio nacional termina na próxima sexta-feira, 19.

“Precisamos dessa aprovação para iniciarmos as tratativas para a aquisição de vacinas pela FNP. Irei até São Paulo para visitar a fábrica da União Química, para que nós possamos ver a possibilidade de aquisição, caso não recebamos as vacinas pelo governo federal. A Frente Nacional formalizou o projeto, e entreguei à CMM”, informou Almeida.

O vereador Marcelo Serafim informou que logo no início da sessão, os parlamentares irão inverter a ordem da pauta para que possam deliberar sobre o projeto. Logo depois, a sessão será suspensa para que possa acontecer a reunião e análise conjunta das comissões reguladoras - Constituição, Justiça e Redação (CCJR), de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) e de Saúde (Comsau). A expectativa é a de que o debate seja retomado ainda na manhã desta segunda-feira, para que a proposta seja aprovada.

“Não acredito que haverá dificuldades para a aprovação. Esse projeto é um anseio da população, do prefeito e dos parlamentares. Todo mundo quer que Manaus entre no consórcio para lutar pela compra de vacinas. Se essas vacinas serão depois incorporadas ao Programa Nacional de Imunização (PMI), isso é uma outra questão que será discutida na sequência, mas o importante é que possamos trabalhar junto com outras grandes cidades brasileiras na aquisição das vacinas”, explicou o vereador.

Visita

Ainda neste mês, o prefeito David Almeida participará de uma comitiva formada por membros da FNP que visitará a sede do laboratório União Química, em São Paulo (SP), para conhecer o processo de fabricação da vacina contra a Covid-19, Sputnik V, de origem russa. Essa será uma etapa importante no processo de negociação entre o consórcio formado por diversos municípios e a representante do imunizante no Brasil.

Na última quarta-feira, 10, durante solenidade realizada no CCC, o prefeito David Almeida, salientou que está buscando soluções para adquirir doses suficientes para imunizar 100% da população. “Temos mais de 240 vacinas sendo fabricadas no mundo. Aqueles laboratórios com os quais o governo federal ainda não obteve sucesso na negociação das vacinas, estamos autorizados a negociar com eles. Vamos buscar essa solução, para que possamos colocar vacinas para todos”, disse o prefeito.

*Com informações da assessoria