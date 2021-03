Arthur Virgílio assume coordenação de cursos de educação política

Arthur Virgílio assume coordenação de educação política | Foto: Divulgação / Arquivo

Manaus (AM) - O ex-senador e ex-ministro da República, Arthur Virgílio Neto, é o novo responsável por coordenar a área acadêmica dos cursos de Capacitação Continuada para Servidores Públicos e Equiparados, bem como de Educação Política e Social do Núcleo de Educação Política e Renovação (NEPR) do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR).

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (15.03) pela instituição privada, que possui excelência na atuação do Direito Público, focada em educação.

“Eu tive a honra de ser convidado pelo prestigioso Centro Preparatório Jurídico para coordenar o seu núcleo de Educação Política e Renovação. Nós vamos ter uma ocasião, tanto na parte presencial quanto on-line, muito boa para acender certas luzes no Brasil”, destacou Virgílio, escolhido pela instituição para capitanear o projeto pela sua larga experiência na gestão pública e pela sua formação em Ciências Jurídicas e Sociais.

“Quando se fala em educação política, mostraremos com ciclos de debates, inclusive trazendo pessoas que possam divergir da opinião uns dos outros, que é possível se fazer política com elegância, com educação e com decoro. Democracia também exige esses pressupostos, exige respeito ao contrário e liberdade para se expressar a opinião”, definiu o político amazonense.



Com essa iniciativa, segundo a CPJUR, a ideia é estimular o pensamento democrático da sociedade e incentivar a idealização de políticas públicas eficientes.

