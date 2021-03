Municípios devedores de até 50 mil habitantes poderão receber repasses

| Foto:





BRASÍLIA (DF) - O senador Eduardo Braga (MDB/AM) comemorou, ontem (17) a decisão do Congresso de derrubar o veto presidencial à emenda apresentada por ele à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2021 que permite repasses federais a municípios com até 50 mil habitantes, ainda que apresentem pendências junto à União.

A iniciativa beneficia, pelo menos, 4,9 mil municípios brasileiros. Entre eles, 52 cidades do interior amazonense.

" “Isso significa que os municípios mais pobres do Brasil passarão a ter garantias de que receberão os recursos transferidos pelo Orçamento da União”, disse o parlamentar em vídeo publicado nas suas redes sociais. Ele destacou, ainda, o positivo impacto dessa medida na rotina de quem vive nessas cidades. “Isso vai gerar emprego e melhorar a qualidade de vida.” " Eduardo Braga, Senador da República

Confira a íntegra da manifestação de Eduardo:

https://fb.watch/4jejJfYazM/

Confederação Nacional dos Municípios

A decisão do Congresso também foi festejada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Em nota divulgada ontem à noite, a entidade afirmou que a conquista facilita a atuação dos gestores públicos em todo o país e evita que os pequenos municípios continuem sendo prejudicados, especialmente diante do agravamento da pandemia de Covid-19.



Batalha contínua

Esta é a segunda vez consecutiva em que Eduardo consegue aprovar, no âmbito da LDO, emenda dessa natureza. Dessa forma, as prefeituras com pendências listadas no Cadastro Único de Convênios (Cauc), do Tesouro Nacional, poderão contar com as chamadas transferências voluntárias – destinadas para obras e investimentos.

