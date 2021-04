Wellington José de Araújo é empossado presidente do TRE-AM

Wellington José de Araújo é formado em Letras e Direito pela Universidade Federal do Amazonas e atua como magistrado estadual desde 1980 | Foto: Divulgação/TJAM

MANAUS - Em solenidade realizada on-line, Wellington José de Araújo, tomou posse como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), na manhã desta quinta-feira (8). A sessão plenária ainda contou com a presença do Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell, e do Prefeito de Manaus, David Almeida.



O novo presidente foi eleito no dia 30 de março pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), e estará a frente do TRE-AM até 7 de maio de 2022, em cumprimento ao biênio atual.

Biografia

Wellington José de Araújo é formado em Letras e Direito pela Universidade Federal do Amazonas e atua como magistrado estadual desde 1980. Já atuou pelas comarcas de Urucará, Parintins e Manaus e foi juiz titular na 3.ª e 6.ª Varas Criminais, na 1.ª Vara do Tribunal do Júri; Vara do Meio Ambiente; 2.ª Vara da Fazenda Pública Estadual; 8.ª e 18.ª Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho. Em 2010, foi promovido a desembargador.



Entre 2018 e 2020, foi vice-presidente do TJAM e atuou como membro do TRE-AM, e também diretor do Fórum Ministro Henoch Reis. Além disso, ainda foi membro da Comissão de Apoio aos Polos do Interior do Amazonas.

