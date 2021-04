PRTB inaugura nova sede do diretório no Amazonas

A inauguração do diretório estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), ocorreu na manhã deste sábado (10) | Foto: Divulgação





A inauguração do diretório estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), ocorreu no sábado (10) no conjunto Morada do Sol, Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital. O evento contou com a presença de autoridades e políticos da secretaria executiva do PRTB e da base aliada do governador Wilson Lima (PSC).

O presidente estadual do PRTB, Doutor José Nilmar de Oliveira, acompanhado do presidente municipal, Rodrigo Lima, apresentou aos convidados a nova sede do partido respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Além dos correligionários, esteve presente a executiva estadual e municipal da sigla, a vereadora Yomara Lins (PRTB), que exerce o seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Manaus (CMM), e assume hoje a liderança do PRTB Mulher Manaus.

