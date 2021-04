Deputado anuncia emenda para compra de viatura à Guarda de PF

O Republicano, ainda durante a solenidade, foi parabenizado pela iniciativa pelos vereadores presentes | Foto: Divulgação

Durante solenidade de Moção de Aplausos pelos 18 anos de criação da Guarda Municipal de Presidente Figueiredo (a 133 quilômetros de Manaus), realizada nesta quarta-feira (14), na Câmara Municipal da cidade, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) anunciou a destinação de recursos para a compra de uma viatura aos agentes municipais.

Ao utilizar a tribuna para ressaltar a missão árdua desenvolvida, diariamente, pela Guarda Municipal, o Republicano afirmou que, por meio de emenda parlamentar, irá destinar um aporte para ser aplicado no fortalecimento das ações de fiscalização no município.

“Agradeço ao vereador César Amaral pelo convite e pela receptividade da cidade. Falar das atribuições da Guarda Municipal é gratificante, uma vez que os agentes atuam, com destreza, respeito e responsabilidade, para assegurar a segurança pública e a paz no município de Presidente Figueiredo. Para contribuir com o fortalecimento desse trabalho, estamos destinando recursos estimados em R$ 100 mil para a aquisição de uma viatura, reforçando as ações de segurança pública em Presidente Figueiredo”, afirmou João Luiz.

Reunião

Ainda durante a visita, o deputado João Luiz se reuniu com a prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, com que discutiu sobre o turismo e a prestação de serviços de telefonia e internet na cidade. “Ouvimos algumas demandas da prefeita em relação à saúde, educação e infraestrutura. Vamos analisar cada demanda e dar uma resposta célere para a população do município.

Em relação à telefonia e internet, vamos solicitar das concessionárias que atuam na cidade esclarecimentos sobre a qualidade dos serviços ofertados aos consumidores de Presidente Figueiredo e cobrar melhorias na prestação dos serviços”, disse.

*Com informações da assessoria

