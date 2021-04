‘Minha função é investigar’, diz superintendente da PF no Amazonas

Na ocasião, o superintendente acusa Salles de defender empresários do ramo madeireiro que são alvos de uma investigação da Polícia Federal no Amazonas | Foto: Divulgação

O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, afirmou nesta quarta-feira (15) que ainda não foi comunicado de sua exoneração do cargo. A decisão de mudar Saraiva do cargo acontece um dia após ele enviar uma queixa-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Ministério Público Federal para pedir uma investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Na ocasião, o superintendente acusa Salles de defender empresários do ramo madeireiro que são alvos de uma investigação da Polícia Federal no Amazonas, frente a maior apreensão de madeira ilegal da história do país. Sobre a possível exoneração, Saraiva afirmou não se intimidar, em entrevista a revista Veja:

" Minha função é investigar. Foi o que eu fiz aqui durante dez anos. Não fiz concurso para superintendente, fiz para delegado. " Alexandre Saraiva, Superintendente da PF/AM

O atrito entre o superintendente da PF no Amazonas e Salles começou a partir da Operação Handroanthus GLO, deflagrada em dezembro do ano passado para apreender madeira ilegal. O volume de toras encontradas chegou a 226.760 metros cúbicos, cujo valor foi estimado pela PF em pouco mais de 129 milhões de reais.

Apoio à empresários

Salles em reunião com madeireiros no RO | Foto: Divulgação

A ação gerou reclamação de empresários que se apresentaram como donos de parte da carga e que conseguiram apoio do ministro do Meio Ambiente. Salles se reuniu com os madeireiros, passou a defendê-los em público, além de viajar com recursos públicos duas vezes a um dos locais de apreensão.

Disse que foram apresentados documentos que indicam a origem legal da madeira, ao contrário do que aponta a investigação da corporação no Amazonas encabeçada por Saraiva.

Operação realizou a maior apreensão da história do país | Foto: Divulgação

Na queixa-crime encaminhada ao STF, Saraiva afirma que “o setor madeireiro iniciou a formação de parcerias com integrantes do Poder Executivo” na tentativa de “causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos perante a Administração Pública”.

Para o delegado, há indícios de que Salles incorreu em advocacia administrativa, quando o agente público patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública. Com base no que Saraiva apresentou, o STF deverá decidir se abre a investigação contra Salles.

