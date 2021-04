Conheça o delegado Leandro Almada que vai assumir a PF no AM

Delegado já atuou como Corregedor-geral do Sistema de Segurança da SSP/AM em 2015 | Foto: Divulgação/SSP-AM

MANAUS - Após a saída do então superintendente da Polícia Federal no Amazonas (PF-AM), Alexandre Saraiva, um dia depois de apresentar queixa-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , o cargo será assumido pelo delegado Leandro Almada. Ele já atua junto à PF há mais de 13 anos.

Almada iniciou sua carreira ainda no Exército Brasileiro, na década de 90, passando pelo cargo de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais nos anos seguintes. No Amazonas, ele ocupou diversos cargos como titular na Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) em 2008 e corregedor geral da Secretaria de Segurança Pública (SSP) na gestão do delegado aposentado Sérgio Fontes, em 2015.

Na SSP-AM, ele se destaca pelo comando da operação 'Alcateia', que resultou na prisão de assassinos que cometeram uma série de homicídios em Manaus . Na ocasião, 12 policiais militares foram presos por envolvimento nos crimes.

Destaque nacional

Almada ficou conhecido em todo o país em 2019, ao comandar um inquérito que investigou um possível esquema que visava dificultar as investigações do atentado que matou a vereadora Marielle Franco (PSOL).

Em seu inquérito, finalizado em maio de 2019, o delegado concluiu que o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha e a advogada dele, Camila Nogueira, atuaram em organização criminosa para tentar atrapalhar as investigações do homicídio.

Atualmente ele está atuando em Minas Gerais, onde está à frente de uma investigação que apura um esquema de vacinação clandestina contra a Covid-19, envolvendo políticos e empresários de Belo Horizonte.

