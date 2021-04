Deputados alertam para retorno na 2ª dose da vacina contra Covid no AM

Deputados da Aleam repercutem dados sobre vacinação no Amazonas | Foto: Alberto César Araújo

O deputado Fausto Jr. (MDB) revelou que cerca de 30% das pessoas que receberam a 1ª dose do imunizante no Amazonas, não voltaram para receber a 2ª dose e disse que é preciso conscientização por parte da população.

Estado com maior número de ausentes na 2ª dose

O parlamentar disse que o dado foi divulgado em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, no último dia 10 de abril, e aponta o Amazonas como o estado com maior número de pessoas que não retornaram para receber a 2ª dose da vacina.

No dia 13 de abril, o Ministério da Saúde (MS) divulgou, em números absolutos, que são 69.932 amazonenses que estão com a vacina em atraso. “Eu peço que as Prefeituras e o Governo Estadual se juntem e façam campanhas de conscientização para trazer essas pessoas aos postos de vacinação”, declarou Fausto Jr.

Leia também: T6 terá posto de vacinação contra Covid a partir deste sábado (17)

Covid-19: AM terá que aplicar sobras de vacinas em grupos prioritários

Escassez de imunizantes

O ritmo da vacinação também foi discutido e o deputado Serafim Corrêa (PSB) falou sobre a “lentidão” do processo.

Corrêa revelou que a escassez de imunizantes tem afetado a agilidade das equipes, e celebrou a informação divulgada nesta quinta-feira (14), pelo MS, de que serão liberadas para o estado 138 mil doses de vacina da Astrazeneca e 28 mil da Coronavac. “Serão quase 170 mil doses, o que dará um novo gás na vacinação”, comemorou, e alertou sobre a importância da população se vacinar e cumprir as demais orientações de combate ao vírus.

O deputado Wilker Barreto (Podemos) se manifestou sobre essas dificuldades enfrentadas na vacinação e revelou preocupação com a possibilidade de o Amazonas enfrentar um terceiro pico nos casos de infectados.

Leia mais:

Prazo de liberação de vacinas tem a ver com documentação, diz Anvisa

T6 terá posto de vacinação contra Covid a partir deste sábado (17)