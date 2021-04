João Luiz propõe CNH Social para mototaxistas do interior do Amazonas

Dep. João Luiz propõe CNH Social para mototaxistas do interior do AM | Foto: Mauro Smith

Manaus (AM) - Por meio de indicação protocolizada na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual João Luiz (Republicanos) propôs ao Governo do Estado a implementação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH Social - para mototaxistas do interior do Amazonas. O parlamentar informou que também enviará a proposta ao Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Durante pronunciamento na sessão desta terça-feira (19), João Luiz informou que já reuniu como o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo Sá, para discutir a viabilidade da isenção de custos para a emissão da primeira habilitação aos mototaxistas do interior. “Além de conversar sobre a implementação da CNH Social à categoria, também solicitei ao gestor que o órgão ofereça o curso de capacitação, além de doar coletes e capacetes de segurança”, comentou.

Leia também: Deputados da Aleam repercutem dados sobre vacinação no Amazonas

Meios de transporte no interior do AM

No interior do Amazonas, o meio de transporte mais utilizado é o mototáxi. No entanto, por conta dos altos custos dos cursos de formação e exames exigidos para a emissão da CNH, a maioria desses profissionais atua de forma irregular.

De acordo com o parlamentar, o governador Wilson Lima deverá reunir com os gestores do Detran-AM e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) para analisar a viabilidade e alinhar os custos do programa. “Tenho certeza que o governador irá avaliar a importância da proposta para o interior do Estado e, de forma sensível, vai agilizar a elaboração do projeto de lei para a implementação da CNH Social para enviar à Casa", concluiu João Luiz.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Com 250 novos empregos diretos, LG chega a Manaus para fortalecer PIM

Carreta com container tomba e complica trânsito na Zona Sul de Manaus