"Pirata dos rios' é tema de requerimento na Assembleia do Amazonas

Manaus (AM) - A segurança e a ordem pública, no interior do Estado, de acordo com o deputado Belarmino Lins (PP), estão cada vez mais ameaçadas pela perigosa ação dos chamados piratas dos rios .

Preocupado com a situação, ele encaminhou requerimento ao governador Wilson Lima, ao secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates, e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Ferreira do Norte, solicitando que a Base Fluvial Arpão intensifique suas operações contra os “piratas” no interior.

Informações de correligionários políticos e líderes comunitários ao parlamentar progressista apontam ataques cada vez mais violentos e ousados por parte dos “piratas” contra as populações ribeirinhas tanto em áreas próximas a Manaus como em outras regiões, envolvendo, por exemplo, municípios como Fonte Boa, Japurá, Jutaí, Maraã e outros situados no Rio Solimões e adjacências.

“No último final de semana, recebemos denúncias e apelos desesperados por causa de ataques “piratas” contra cidadãos interioranos residentes nas comunidades de Nova Esperança, Tupé e Baixo das Araras, do município de Fonte Boa”, disse Belarmino na propositura.

Conforme os depoimentos, as ações foram violentas, perpetradas por criminosos usando roupas de policiais e portando armamentos de grosso calibre, numa verdadeira afronta aos órgãos responsáveis pela segurança no Estado.

Leia mais: Piratas da Amazônia: dos roubos à guerra por drogas

De acordo com o parlamentar, os “piratas” agem até em plena luz do dia e, sempre em suas ações aterrorizantes, assaltam e espancam os ribeirinhos mesmo quando estes não resistem aos ataques.

“Por isso, solicitamos por ações mais fortes no interior por parte da Base Arpão, que reúne efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Ibama, combatendo os piratas dos rios”, afirma Belarmino.

*Em Tempo com informações da assessoria

