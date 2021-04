Deputada solicita a entrega da merenda aos alunos carentes no AM

A deputada afirmou que a escola fornece os alimentos nutritivos fundamentais para a manutenção da saúde de crianças e jovens | Foto: Divulgação

O fornecimento da merenda escolar aos alunos de famílias carentes que necessitam dos alimentos, no período de suspensão das aulas, foi solicitado nesta segunda-feira (19) pela deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), por meio do requerimento nº 1370/2021, com indicação ao governador Wilson Lima (PSC), para que a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) providencie a entrega dos Kits de merenda.

Na avaliação de Therezinha Ruiz, a crise causada pela pandemia de Covid-19 atingiu em cheio as famílias pobres que agora se encontram em situação de vulnerabilidade social e não dispõem das condições adequadas para alimentar os seus filhos matriculados na rede pública, e que estão com as aulas suspensas.

A deputada afirmou que a escola fornece os alimentos nutritivos fundamentais para a manutenção da saúde de crianças e jovens, e que em muitos casos, essa merenda é o único alimento que os alunos recebem durante o dia.

“Mas sabemos também que o café da manhã é tido como a refeição mais importante do dia, e muitas famílias simplesmente não têm como oferecer o alimento em casa, e as crianças acabam indo à escola com o estômago completamente vazio”, destacou.

Por isso, a deputada requer à Seduc que envide esforços, a fim de permitir o acesso dos alunos à alimentação escolar de qualidade, essencial neste período de pandemia, em que as crianças precisam de uma refeição nutritiva que fortaleça a sua imunidade.

