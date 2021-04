Aleam concede título de cidadão amazonense a Bolsonaro

| Foto: Divulgação

Manaus - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) irá receber o Título de Cidadão do Amazonas. O Projeto de Lei, de autoria do deputado estadual Delegado Péricles (PSL) foi aprovado, nesta terça-feira (20), pela Assembleia Legislativa Estado do Amazonas (Aleam).

"Acaba de ser aprovado na Aleam, Projeto de Lei de minha autoria que concede ao presidente Jair Bolsonaro, o Título de Cidadão do Amazonas. É reconhecimento justíssimo por todo o trabalho já realizado por ele pelo nosso estado", escreveu Delegado Péricles no Twitter.

Bolsonaro foi convidado para inaugurar a segunda parte da obra do Centro de Convenções Vasco Vasques, nesta sexta-feira (23). O governador Wilson Lima espera a confirmação do Palácio do Planalto.

A última vez que Bolsonaro veio a Manaus foi em 2020, quando participou 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM), da Suframa.

Delegado Péricles, em 2020, apresentou um projeto de lei para cassar o título de cidadão amazonense concedido em 2005 ao ex-presidente Lula pela Aleam, mas o projeto segue parado.

