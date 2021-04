Proposta quer inserir pedintes de semáforos no mercado de trabalho

O representante da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL), Manoel Joaquim, manifestou-se favorável ao projeto | Foto: Divulgação

Amazonas - Órgãos de proteção de crianças e adolescentes e entidades privadas do estado do Amazonas reuniram-se de forma virtual, na tarde desta terça-feira (20), com o objetivo de traçar um programa que capacite e oferte vagas no mercado de trabalho para pais das crianças e adolescentes que pedem dinheiro nos semáforos de Manaus.

A iniciativa foi do presidente da Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPDDCA-Aleam), o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas).

"Estamos muito preocupados com o número crescente de crianças e adolescentes que são expostos, diariamente, aos mais diversos riscos, para pedirem dinheiro nos semáforos. Apesar das ações que temos realizado com o apoio da 'Rede de Proteção', os pais precisam encontrar meios para saíram dessa situação de miséria e terem a oportunidade de um emprego, que lhes dê dignidade"

A representante do Senac, Ellen Castro, colocou o órgão à disposição para levar o projeto adiante, de forma que capacite, crie oportunidades e incentive o empreendedorismo.

“Precisamos fazer algo efetivo. Não só promover uma qualificação, para dar uma atividade para eles, mas algo que possa se converter, por exemplo, numa atividade empreendedora. Além disso, o sistema Fecomércio, Sesc e Senac pode fazer um link com o mercado empresarial para que essas pessoas possam ser absorvidas. Acho que isso seria uma grande contribuição”

O representante da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL), Manoel Joaquim, manifestou-se favorável ao projeto e sugeriu, também, a criação de um local de capacitação para que os jovens se tornem mais competitivos, quando chegarem no mercado de trabalho e tenham condições de conquistarem sua vaga.

*Com informações da assessoria ao Em Tempo

Leia mais:

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.147 em 2022, sem aumento real

Projeção do salário mínimo não condiz com a crise econômica no AM