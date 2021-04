Herbert Amazonas sofre infarto e é internado em Manaus

A informação foi confirmada pela esposa do ex-candidato | Foto: Divulgação

MANAUS - O ex-candidato a vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Herbert Amazonas Massulo, foi internado em um hospital após sofrer um infarto, na última quarta-feira (21). A informação foi confirmada pela esposa de Herbert, Jucileide Massulo, no perfil oficial do político. Apesar do susto, o ex-candidato já está fora de perigo.

"Gostaria de avisá-los que ontem o Herbert se sentiu mal e rapidamente o levamos para o hospital. Foi constatado que ele teve um infarto. Imediatamente o médico especialista realizou os procedimentos necessários e ele encontra-se bem, porém internado para um melhor acompanhamento e recuperação. Assim que tivermos mais notícias falamos melhor", afirmava o post.

No inicio da tarde desta quinta-feira (22), Jucileide voltou a passar noticias sobre o marido afirmando que ele já está fora de perigo e que continuará em observação no hospital.

"Está tudo bem, acabamos de falar com o médico e ele está fora de perigo. Continuará em observação apenas para um melhor tratamento. Em função das restrições da covid-19, as visitas não foram liberadas", informa.

Antes das eleições de 2020 e de se filiar ao PSOL, Herbert Amazonas já foi candidato a prefeito de Manaus e ao Governo do Amazonas pelo Partido Socialista Trabalhista Unificado (PSTU). O politico ainda atua no sindicato laboral e é funcionário dos Correios.

Leia mais: