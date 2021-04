Vereador discute plano de ação de combate ao trabalho infantil

O objetivo central da ação em conjunto é de orientar e combater a exposição de crianças | Foto: Divulgação

Com objetivo de organizar uma parceria da Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso (COMDCAI) da Câmara Municipal de Manaus (CMM) com os conselhos tutelares da capital foi realizada nesta quinta-feira (22), uma reunião presidida pelo vereador Ivo Neto (Patriota), onde os participantes discutiram o plano de ação conjunta para combater a exposição de crianças à prática da mendicância.

Além do presidente da COMDCAI, vereador Ivo Neto, estavam presentes os vereadores Kennedy Marques (PMN) e Thaysa Lippy (PP), além de 11 conselheiros tutelares e representante da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas.

O objetivo central da ação em conjunto é de orientar e combater a exposição de crianças à prática da mendicância em Manaus. Ivo Neto destacou que foi a primeira vez que a Câmara abriu espaço para acolher outras instituições para realização de ação com este intuito.

“Nosso objetivo é unir a Câmara Municipal, Ministério Público e Conselhos Tutelares para fazer este trabalho”, destacou Ivo Neto.

Para o Coordenador Geral dos Conselhos Tutelares, Francisco Amaral, a ação é importante e fruto de uma parceria que pode dar bons resultados.

“O vereador Ivo Neto, por ter sido conselheiro tutelar, conhece bem a realidade, e agora está a frente da Comissão, que casa com as ideias dos conselhos: garantir direitos de crianças e adolescentes. O conselho vai ser protagonista no quesito de fazer o trabalho técnico e a Comissão irá dar o apoio estrutural e de pessoas para amparar esse trabalho”, afirmou Francisco.

Visita Janell Doylle

Na manhã desta quinta-feira (22/4), o vereador Ivo Neto esteve no Lar Batista Janell Doyle, no Mauazinho, zona Leste de Manaus.

O abrigo existe há 26 anos, atendendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Atualmente atende a 15 adolescentes (12 a 17 anos) e 40 crianças (20 no abrigo e 20 em casas acolhedoras).

As coordenadoras do Projeto Fábrica dos Sonhos pediram apoio do vereador em relação à manutenção do projeto, uma vez que ele é custeado por verba do Fundo Manaus Solidária, cujo edital está chegando ao final. O parlamentar demonstrou a intenção de ajudar.

“Este é um bom trabalho e vamos fazer o possível para continuar arcando com o pagamento das professoras que estão à frente do projeto e fazem um belo trabalho com as crianças do Lar e da comunidade”, assegurou Ivo Neto.

