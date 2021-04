Bolsonaro recebe título de Cidadão Amazonense das mãos de Wilson Lima

Em discurso, o presidente lembrou as dificuldades enfrentadas pelo Amazonas com a pandemia | Foto: Divulgação

MANAUS - O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na manhã desta sexta-feira (23), o título de Cidadão Amazonense diretamente das mãos do governador Wilson Lima e do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade. A rápida cerimônia aconteceu durante a inauguração do pavilhão de feiras e exposições do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.

Em discurso, o presidente lembrou as dificuldades enfrentadas pelo Amazonas com a pandemia, especialmente em Manaus.

"Estou muito orgulhoso, até pelo momento que atravessa o Brasil e pelo momento que passou o nosso Estado numa situação que ninguém esperava que aconteceria. Esse titulo é o reconhecimento da parceria entre o Governo Federal, o Amazonas e Manaus", declarou Bolsonaro.

O presidente ainda agradeceu o deputado Delegado Péricles, que foi autor do Projeto de Lei 187/21, que concedeu ao presidente o título de Cidadão do Amazonas.

Polêmica

O Partido Socialismo e Liberdade - Diretório Estadual do Amazonas (Psol) entrou com uma ação na Justiça para que fosse impedida a concessão do título de Cidadão Amazonense a Jair Bolsonaro, e a realização da respectiva cerimônia de homenagem. Porém, o pedido foi indeferido pelo juiz plantonista Francisco Carlos Gonçalves de Queiroz.

Além de outras manifestações, a repercussão negativa da aprovação do Projeto de Lei, seis deputados estaduais alegaram suposto erro no sistema de votação da Aleam. Dos 24 parlamentares presentes na sessão,19 votaram a favor e apenas um foi contrário. Houve, além disso, uma abstenção e três ausências.

