Vereadora de Manaus usa plenário para criticar beijo de Gil e Fiuk

A vereadora realizou o discurso na manhã desta segunda-feira | Foto: Reprodução

MANAUS - No momento em que a capital do Amazonas enfrenta graves consequências da pandemia causada pela Covid-19, com o aumento da pobreza e da miséria, a vereadora Glória Carratte (PL) encontrou um espaço em seu discurso na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (26), para criticar um beijo e uma cena de nudez protagonizados pelo cantor Fiuk e o economista Gilberto Nogueira , participantes do reality show Big Brother Brasil, da Tv Globo.

A vereadora iniciou o discurso afirmando repudiar o episódio que classificou como "uma falta de respeito com as famílias brasileiras". Carratte disse ainda, erroneamente, que a cena foi exibida pela Tv Globo.

"Sobre o ocorrido ontem, na Tv Globo, eu sei que a Tv Globo tá se lixando para o Amazonas, e para a Câmara Municipal de Manaus, mas eu não poderia deixar, rezistrado (sic) aqui. Ontem, os dois artista (sic), que se dizem artista (sic) da Globo, pelado (sic), dando bitoquinha, se beijando. E é uma falta de respeito com a sociedade, com as famílias do nosso Brasil. Eu gostaria de deixar aqui o meu repúdio, e contar aqui com a colaboração de todos os vereadores"

Entretanto, ao contrário do que disse que a vereadora, o beijo entre os dois participantes do reality não foi ar pela Tv Globo, mas pelo pay-per-view do Big Brother Brasil, um canal fechado, exclusivo para assinantes.

Ainda durante a fala, a vereadora afirmou que a Câmara dos Vereadores prima pelo bom comportamento. "Vossa excelência sabe que nós estamos aqui primando sempre pelo bom comportamento, pela criação dos nossos filhos, uma vez que tudo está banalizado, os valores se inverteram, é uma vergonha o que apareceu e o que está nas redes sociais", disse Carrate.

"Os dois se beijando e a Globo mostrando isso. E sai nas redes sociais, e não tenha uma criança que não veja isso, e não é nem a criança, é as famílias, que perderam respeito. Então eu gostaria de deixar o meu repúdio aqui à Rede Globo, que se acha a dona do Brasil" finalizou a vereadora.

Repercussão

Nas redes sociais, a fala da vereadora foi duramente criticada por internautas.

"Nossa senhora, mas não tem nada mais importante para cuidar na cidade durante uma pandemia né?", questionou uma jovem no Twitter.

Em um outro comentário, uma internauta também se irritou com o discurso de Glória Carrate. "Não foi em Manaus que os hospitais estavam sem O²? A crise já foi controlada?

"Se manque e vá trabalhar, vereadora", disse um jovem no Twitter.

Confira o pronunciamento de Glória Carratte:

E vamos de surto!



Vereadora de Manaus @GCarratte repudia selinho de @gilnogueiraofc e @Fiuk no BBB 21 🗣🗣🗣



Esperando também o posicionamento dela sobre o vídeo do @williamalemaum gravando tiktok e soltando pum no gabinete. Já que ela é presidente da comissão de ética! pic.twitter.com/VLnRDWFYTB — Manaus Pop✨ (@manaus_pop) April 26, 2021

Posicionamento



Nas redes sociais, Carratte divulgou uma nota de esclarecimento que explica o motivo do repúdio.

Conforme o posicionamento, a critica foi referente aos dois participantes terem ficado nus, e, de conseguinte, beijarem-se. O beijo entre duas pessoas nuas, num programa de tal magnitude, não se pode permitir. Seja entre homem e mulher, dois homens ou entre duas mulheres.

A vereadora não fez juízo de valor quanto à inclinação sexual dos participantes. Até porque, ainda que ambos sejam homossexuais ou não, Glória não possui discriminação. Inclusive, no passado, já até foi madrinha da marcha LGBT, em Manaus.

Desse modo, quaisquer fatos distorcidos divulgados em perfis de redes sociais, sites ou blogs, não são de responsabilidade da vereadora.

Leia mais

'Vou brigar para que as coisas aconteçam', diz vereador Allan Campelo

Bolsonaro inaugura nova etapa de centro de convenções em Manaus