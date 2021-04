“Vamos fazer um trabalho transparente”, afirma Omar sobre CPI da Covid

O parlamentar defendeu que a CPI investigue fatos | Foto: Divulgação

MANAUS - Eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, instalada no fim da manhã desta terça-feira (27), o senador Omar Aziz (PSD) afirmou que a comissão fará um trabalho técnico e transparente. O parlamentar defendeu que a CPI investigue fatos e apresente políticas de Estado para o enfrentamento de pandemias.



De acordo com Omar Aziz , após quase mais de 400 mil mortes causadas pela Covid-19 em todo o país, é necessário que se faça justiça a todas as famílias que perderam parentes para a doença.

"Esta CPI, diferente das outras, está na casa das pessoas. Todos perdemos um familiar, um amigo ou um conhecido. Vamos fazer um trabalho técnico e transparente. O debate será proveitoso e esta CPI irá levar uma esperança maior na aquisição de vacinas e tecnologia.

Aziz também destacou que as centenas de milhares de vidas perdidas para a doença não serão utilizadas politicamente.

"Não vamos discutir questões políticas em cima de 400 mil mortes. Vamos mostrar os caminhos que o Brasil deve seguir”, assegurou Omar.

Inicio dos trabalhos da CPI

O Senado instalou, nesta terça, a CPI da Covid, que deverá investigar as ações e eventuais omissões do Governo Federal durante a pandemia no Brasil. Eleito presidente da comissão, Aziz indicou o senador Renan Calheiros (MDB-AL) para ser o relator da CPI.

Já o vice-presidente será Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ao todo, 11 senadores serão membros titulares da comissão.

*Com informações da assessoria.

