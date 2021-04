Assembleia Legislativa repudia agressão em Shopping de Manaus

MANAUS - O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta quarta-feira (28), para repudiar a agressão de um segurança do Shopping Sumaúma na zona norte de Manaus, filmado arrastando uma pessoa na praça de alimentação na noite desta terça-feira (27).

De acordo com o vídeo mostrado pelo deputado em plenário, é possível ver o funcionário puxando pela camisa uma pessoa, com porte de uma criança, que tenta resistir e cai no chão, sendo arrastada até a saída, enquanto uma menina segue o homem com outras pessoas na tentativa de impedir a agressão.

“Nós repudiamos essa atitude truculenta, totalmente desmedida, independente se foi uma criança, ou uma mulher, estava ali um ser humano que, segundo as informações, queria apenas algo pra comer. Portanto, uma brutalidade que precisa ser investigada a fundo e que obviamente o responsável seja punido”, afirmou.

Nota

Em nota, o Shopping Sumaúma informa que clientes começaram a ser incomodados por uma mulher acompanhada de uma criança, quando a equipe de segurança pediu que ela deixasse o estabelecimento. A mulher teria se descontrolada e começado a agredir o funcionário, chegando a cuspir no rosto dele. Em seguida, foi retirada de forma inapropriada e fora dos padrões dos treinamentos.

*Com informações da assessoria