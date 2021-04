Sinésio solicita reconstrução da orla do município de Boca do Acre

O requerimento visa ainda a construção de um muro de arrimo, com o intuito de conter futuras erosões | Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (29), em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) solicitou a reconstrução da orla do município de Boca do Acre, por meio de requerimento, após prejuízos causados pela vazante, na calha do rio Purus.

O requerimento visa ainda a construção de um muro de arrimo, com o intuito de conter futuras erosões.

“É o momento do governo trabalhar de modo planejado, tendo em vista que os muros construídos parecem não passar por análises geológicas. Vão fazendo de qualquer maneira, e, posteriormente, quem sofre é o povo”, declarou Sinésio.

Atualmente, o município de Boca do Acre está em situação de emergência, decretado em 20 de fevereiro, deste ano. De acordo com o último levantamento realizado pela Defesa Civil do Amazonas, em 28 de abril, a soma de famílias afetadas, entre zona rural e urbana, apontou um total de 16 mil 887, com aumento crescente diário.

O monitoramento é feito com apoio do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa) e pela Gerência Regional.

O deputado estadual Sinésio Campos também fez um alerta a respeito dos impactos decorrentes da vazante, no município.

“Solicito à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas que comece a trabalhar pesado no que diz respeito às doenças que são provocadas com a descida dos rios, como por exemplo a leptospirose e a dengue”.

Uma visita técnica será realizada em 21 de maio ao município de Boca do Acre, afirmou o deputado estadual Sinésio Campos.

*Com informações da assessoria

