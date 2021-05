Tirullipa pode ser o próximo a receber título de "Cidadão Amazonense"

Proposta é do deputado Cabo Maciel | Foto: Divulgação

MANAUS - O humorista Everson de Brito Silva, conhecido pelos brasileiros como Tirullipa, pode ser o próximo a receber o título de Cidadão Amazonense concedido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O deputado estadual Cabo Maciel (PL) é o autor do Projeto de Lei que propôs a homenagem e foi apresentado durante Sessão Plenária.

"Nada mais justo que reconhecimento de um Título de Cidadão do Amazonas a uma pessoa de família humilde, simples e trabalhador. Que com sua coragem e amor ao próximo, olhou para o estado do Amazonas no momento mais crítico da segunda onda da Covid-19, estendeu a mão, mobilizando e liderando por meio das redes sociais e seus contatos com outros artistas, uma campanha de ajuda humanitária para doação de cilindros de oxigênios para unidades de saúde de Manaus e municípios do interior, formando um verdadeiro batalhão de ajuda que salvaram milhares de vidas amazonenses", diz a justificativa do deputado.

Assim como Tirullipa, Manaus recebeu doações de artistas artistas como Whindersson Nunes, Gusttavo Lima que mobilizaram esforços para ajudar durante a crise do oxigênio e fizeram campanhas em redes sociais.

Veja o Projeto de Lei

Recentemente, pessoas homenageadas pela Aleam devolveram honrarias após parlamentares aprovarem a concessão do título de cidadão amazonense ao presidente Jair Bolsonaro que recebeu no dia 23 de abril, que recebeu o documento diretamente das mãos do governador Wilson Lima e do deputado Roberto Cidade.

A rápida cerimônia aconteceu durante a inauguração do pavilhão de feiras e exposições do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus e teve manifestações contra a homenagem.

Leia mais

Manifestante denuncia agressão da PM em ato contra Bolsonaro

Deputados negam assinatura em PL que torna Bolsonaro cidadão do AM