Concurso público do Corpo de Bombeiros é solicitada na Aleam

Concurso público e aumento no efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na capital e interior do estado, foram as principais demandas apresentadas pelo Comando-Geral, durante reunião na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), na manhã desta terça-feira (4).

O reforço para estrutura da corporação nos atendimentos de urgência e emergência também foi uma reivindicação da categoria, para garantir maior suporte nas ocorrências.

Para o Tenente Dirceu Nogueira, essa parceria com o Legislativo é fundamental para alcançar o objetivo do CBMAM. "Hoje, o interior do estado sofre sem a presença do Corpo de Bombeiro dentro de alguns municípios. A realização de uma audiência pública vai ser muito importante para realmente ver de que forma podemos melhorar nossa estrutura e poder ajudar com maior efetividade a nossa sociedade”, afirmou.

O Comandante-Geral, Danízio Gonçalves, ressaltou a importância do atendimento dessas demandas e agradeceu o compromisso de Álvaro Campelo, que em 2020 fez a entrega de equipamentos de salvamento, ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. “Sem dúvida esse diálogo é essencial para as ações de salvamento que são realizados pela corporação. No ano passado, recebemos alguns equipamentos do deputado que estão auxiliando nas emergências em todo o Estado e, agora, estamos buscando garantir o suporte e apoio necessário para toda a corporação”, pontuou o Comandante.

Em abril deste ano, Álvaro propôs, através de indicativo ao Governo do Amazonas a realização de concurso público para aumentar o efetivo da Policia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.



De acordo com o parlamentar, o Amazonas tem 648 bombeiros combatentes para 4,14 milhões de habitantes, o equivalente a 1 bombeiro para cada 6,4 mil pessoas. Segundo, ele, o estado ocupa a 18ª posição no ranking nacional de efetivos.

