Parlamentares do AM pedem providências contra o crime organizado

Manaus - Após onda de depredações em veículos e transportes públicos em Manaus, parlamentares do Amazonas se manifestaram contra facções criminosas – supostamente responsáveis por incêndios em diversos pontos da capital. Durante a madrugada, ao todo 14 ônibus e duas viaturas foram incendiados.

Já pela manhã, outros atos foram registrados por moradores da região metropolitana de Manaus, que testemunharam suspeitos encapuzados ateando fogo em paradas de ônibus, ruas e veículos. Em vídeo nas redes sociais, o vereador Capitão Carpê (Republicanos) repudiou as ações do crime organizado.





“Nós não podemos permitir que isso aconteça, e é inadmissível que uma cidade como Manaus deixe que o crime tome as rédeas. Vagabundos estão indo às ruas armados, e enquanto isso o pai de família está amedrontado em sua casa. A que ponto chegamos? Devemos dar uma resposta à altura! Não é culpa do policial militar que está nas ruas, e sim da falta de valorização com a tropa. Existe falta de compromisso com a população e a segurança pública. Não estão tendo competência para impedir o crescimento do crime organizado?”, questionou o parlamentar, também policial de carreira.

Consonante ao colega de partido, o deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) pediu, também por meio de suas redes sociais, por providências ao poder público para a segurança dos habitantes.

"O que está acontecendo em Manaus é terrorismo, sim! Isso tem que ir para a Lei de Segurança Nacional. Quando facções criminosas começam a atentar contra o estado, isso se torna terrorismo. Policiais estão sendo ameaçados e agências bancárias e ônibus estão sendo incendiados. O estado precisa se posicionar de maneira forte e eficiente. Não podemos recuar um centímetro. É preciso prender as lideranças do Comando Vermelho em Manaus", enfatizou o deputado.

Retaliação por facções criminosas

Após os incêndios dessa madrugada, outros atos foram registados por moradores na capital. As ações de depredação chegaram a se intensificar em bairros da zona leste logo depois do discurso do secretário da SSP, coronel Louismar Bonates, que ameaçou a transferência de apenados responsáveis pela ordem de vandalismo na cidade para presídios federais.

“Isso foi motivado em razão da morte de um traficante conhecido como Dadinho, e a inteligência levantou que essa determinação veio de dentro do presídio. Quero informar a eles, e que os que forem localizados dando essa ordem, será solicitada a transferência para presídio federal. Recebemos uma denúncia de que (o traficante “Dadinho”) estava armado em um determinado local. Quando a viatura chegou lá, ele foi trocar tiros com a polícia e veio a óbito”, declarou o coronel em coletiva de imprensa.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, integrantes do Comando Vermelho proferem ameaças e xingamentos ao secretário da SSP.

Em nota, a SSP divulgou que informações levantadas pelo departamento de inteligência do órgão apontam que a ordem de depredação partiu de um presídio. "Os nomes dos mandantes também já estão sendo levantados e estes serão, posteriormente, transferidos para um presídio federal", afirmou o documento.

