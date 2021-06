CPI da Covid ouve ex-secretário de Saúde do Amazonas; veja ao vivo

Ele é alvo de um inquérito que apura desvio de verbas federais | Foto: Divulgação

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve, nesta terça-feira (15), o ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campelo. Ele é alvo de um inquérito que apura desvio de verbas federais e esteve à frente da pasta durante o colapso no sistema de saúde e a crise de oxigênio no estado.

No dia 2 de junho deste ano, Campêlo foi alvo da quarta fase da Operação Sangria da Polícia Federal, e após ser preso temporariamente pediu exoneração do cargo.

Ele disse que a decisão é para não deixar qualquer dúvida sobre sua conduta e facilitar ao máximo o acesso das autoridades aos documentos sobre contratos e decisões que tomou à frente do órgão.

O pedido de exoneração foi apresentado em reunião pela manhã com o governador Wilson Lima, que reafirmou a confiança em Marcellus Campêlo e na equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). O secretário Executivo de Controle Interno da SES, Silvio Romano, continuará respondendo interinamente pelo órgão.

A pedido do governador, Marcellus Campêlo permanecerá no Governo como coordenador da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), responsável pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), órgão no qual ele atua desde o início da atual gestão, em 2019.

