Carreata de apoio a Bolsonaro acontece neste domingo (27) em Manaus

Manaus - O presidente Jair Bolsonaro , eleito em 2018, possui diversos apoiadores espalhados pelo Brasil. Carreatas, manifestações de apoio e "motociatas" são realizadas semanalmente em diversas capitais do país.

No próximo domingo (27), apoiadores de Jair Bolsonaro realizam os preparativos para mais uma carretada em favor do chefe do executivo federal, do voto impresso auditável e da contagem pública dos votos. O evento é organizado pelos Movimentos Conservadores do Amazonas. A estimativa é receber a média de 5 mil participantes.

O evento também contará com uma prévia de "motociata", que prepara o caminho para a vinda de Jair Bolsonaro ao Amazonas, em julho.

O fundador do Movimento, Sérgio Kruke, explicou sobre a participação de motociclistas e destaca o papel do apoio e democracia no Brasil.

"Nós temos a missão de realizar o evento nacional em apoio ao voto impresso auditável e contagem pública dos votos. A equipe do moto-clube pediu que a gente aproveitasse a realização do evento e fizesse a prévia da motociata. Vai ser uma carretada completa com carros, caminhões e carretas de transportadoras", afirmou.

A carreata de domingo terá início às 15h, na av. Governador José Lindoso (av. das Torres), ao lado do posto BR.

Direito para todos

Questionado sobre manifestações contrárias ao presidente, Kruke foi enfático ao dizer que, todos tem o direito de se manifestar livremente, mesmo os apoiados em "narrativas infundadas" contra Bolsonaro .

"Nós sabemos esta não é a realidade dos fatos, são narrativas criadas contra o presidente, mas uma coisa eu deixo sempre frisado. Nós lutamos para que as pessoas tenham liberdade de se manifestar, seja a favor do presidente ou contra, não importa. O importante é que as pessoas tenham essa liberdade. Eu não vejo problema algum da manifestação contra. É um direito direito deles e nós lutamos, principalmente, para que eles tenham esse direito de se manifestarem. Agora, se é uma realidade o que eles falam, basta vermos os fatos", concluiu.

