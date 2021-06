Deputado defende construção de Centro de Referência do Autista

De acordo com a justificativa de Cabo Maciel, essa rede de atendimento colocará à disposição da população, profissionais da saúde capacitados a lidarem com os pacientes da melhor forma, sendo composta por terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos. | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual Cabo Maciel (líder do PL) apresentou requerimento ao Governo do Estado solicitando a construção de um Centro de Referência de Atendimento à Pessoa com Autismo, em Manaus e nos municípios polos do Amazonas, a exemplo da Associação dos Autistas de Guajará (distante a 1476 km de Manaus).



De acordo com a justificativa de Cabo Maciel, essa rede de atendimento colocará à disposição da população, profissionais da saúde capacitados a lidarem com os pacientes da melhor forma, sendo composta por terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos.

“Espero que o governador se sensibilize e atenda nosso pedido, porque certamente irá beneficiar muitas famílias que hoje se encontram desamparadas para lidarem com seus entes portadores do espectro autista”, concluiu o parlamentar.



