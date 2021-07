Frente Parlamentar reativa Rede Estadual de Mulheres Empreendedoras

O deputado Adjuto Afonso (PDT) relançou nesta quarta-feira, 30, a Rede Estadual de Mulheres Empreendedoras do Amazonas (Reme/AM), que ficou desativada após sua criação, em 2020, por conta da pandemia. | Foto: Divulgação

Manaus - Desativada logo após sua criação 2020 por conta da pandemia, a Rede Estadual de Mulheres Empreendedoras do Amazonas (Reme/AM) foi relançada, nesta quarta-feira (30), pelo deputado Adjuto Afonso (PDT). Com o avanço da imunização, a nova diretoria retoma as atividades de forma moderada e estratégica para atender o público feminino.

“A Rede das Mulheres Empreendedoras está dentro da Frente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo, presidida por mim, e que hoje reinicia as atividades. As mulheres se destacam no empreendedorismo e precisam desse apoio, então a Frente vai através dessa Rede, treinar, capacitar e atrair mais mulheres para o segmento”, destaca o parlamentar.

A presidência da Reme/AM está nas mãos de Mirian Belmont, economista, formada, ainda em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), além de especialista em Comércio Exterior, Política e Estratégia. Ela explicou como será executado o trabalho da Rede para alcançar as mulheres empreendedoras.

“A Rede vai ter uma missão imprescindível no estado, nós pretendemos lançar treinamentos, capacitações, e apoio às mulheres empreendedoras. Sabemos que devido a esse cenário da pandemia, vemos a real necessidade de buscarmos alternativas e a Rede tem a missão de proporcionar às mulheres que querem empreender, todo esse trabalho de facilitação”, disse Mirian.

Além de Mirian Belmont, a diretoria executiva conta com Ana Paula Ribeiro Pontes Izel (vice-presidente), Edcleia Silva de Oliveira Nogueira (diretora administrativa e financeira), e, Simone Meira de Lima (secretária). Como conselheiras: Maria José Alves da Silva Normando, Maria Cione Guimarães Queiroz, Christina Prado Mendes de Mello e Maria Helena Souza Garcia e Andréa Rocha.

