Marcelo Ramos entra com ação para vacinar estudantes de Medicina

Manaus (AM) - O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) entrou com ação civil pública, junto a 1a Vara Federal Cível do Amazonas, em que solicita o adiantamento da vacinação dos estudantes de Medicina que participam de aulas práticas nos hospitais e que atuam como assistentes no atendimento ao público em geral, e ficam expostos ao vírus da Covid-19.

" Fui procurado pelo Centro Acadêmico de Medicina da Ufam, representado pela a presidente, Carolina Martins, que me expôs a necessidade de antecipar a vacinação dos alunos de medicina. É legítimo garantir a proteção desses acadêmicos, importantes no apoio aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente ao enfrentamento da pandemia " Marcelo Ramos, deputado federal

Na ação, Marcelo Ramos requer que a autorização para vacinação de acadêmicos de Medicina seja estendida aos alunos de outros cursos de medicina, independentemente da idade, condicionando a imunização à apresentação de uma lista por parte das universidades, que devem averiguar as condições de aluno.



" Entendo que a nossa ação é pertinente também por se tratar de um reconhecimento a futuros médicos, que logo estarão se somando aos nossos heróis da saúde, e que se desdobram para salvar vidas " Marcelo Ramos, deputado federal

