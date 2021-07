Deputados reconhecem petshops como atividade essencial no Amazonas

De autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), o PL 23/2021 veda a determinação de fechamento total dos petshops durante pandemias, que poderão funcionar com número limitado de pessoas presentes. | Foto: Divulgação

Manaus - A partir da aprovação de um projeto de lei da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (1º), petshops serão reconhecidos como atividade essencial em períodos de calamidade pública – incluídas possíveis pandemias, como é o caso da crise sanitária de coronavírus no Amazonas.



De autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), o PL 23/2021 veda a determinação de fechamento total dos petshops durante pandemias, que poderão funcionar com número limitado de pessoas presentes. A proposta também inclui nessa categoria estabelecimentos que comercializam alimentos e medicamentos destinados a animais.

De acordo com o autor do PL, atualmente, os estabelecimentos de saúde – inclusas clínicas veterinárias – têm o funcionamento amparado pela Lei nº 5.195/20, que os reconhece como atividade essencial e indispensável em períodos de calamidade pública.

“Apesar de as clínicas veterinárias serem atividade essencial, observa-se que os petshops não têm proteção de serviço essencial, podendo ser fechados a qualquer momento. No entanto, sabemos que muitos destes estabelecimentos, além dos alimentos para animais, vendem medicações. E, na minha avaliação, excluí-los da lista de serviços essenciais não só limita quem deles precisa, como também não permite a concorrência leal de valores, prejudicando o consumidor de diversas formas”, justificou João Luiz.

Aprovado por unanimidade na Casa Legislativa, o texto segue para a sanção do governador Wilson Lima, e entrará em vigência a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

