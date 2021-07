Projeto "Idoso Empreendedor" é aceito pelo governo do AM

A proposta foi executada pelo Governo do Estado, por meio da Afeam em parceria com a Sejusc (Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania) | Foto: Divulgação





Manaus - Lançado na manhã desta sexta-feira (02), o projeto Idoso Empreendedor permite que pessoas de 60 anos ou mais possam solicitar à AFEAM (Agência de Fomento do Estado do Amazonas) a quantia de R$ 5 mil (sem avalista) até R$ 21 mil (com avalista) para impulsionar os seus empreendimentos neste momento de recessão econômica.

A proposta foi executada pelo Governo do Estado, por meio da Afeam em parceria com a Sejusc (Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania), e tem o dever social de gerar trabalho e renda, por meio de microcrédito, a empreendedores idosos que pretendem iniciar, manter, ou ampliar o seu próprio negócio, na capital e no interior do Estado.

" Esta é mais uma entrega do nosso mandato. Estou muito feliz em ver uma propositura minha, um indicativo ao governo, se concretizando. Este é um projeto inovador, que discute política pública voltada a pessoa idosa e irá fomentar as atividades econômicas de quem precisa. Ainda mais nesse momento de pandemia. Nós estamos contemplando idosos de 60 anos pra cima que tem capacidade de trabalho, que tem como ajudar a economia do nosso estado. Eles são muitas vezes o arrimo de família, o responsável pela renda familiar. Estamos falando de uma classe dos 60 a 64 anos que hoje não recebe o Beneficio da Prestação Continuada (BPC) e que que estão descoberto de ações sociais " , apontou a parlamentar.

Na solenidade de lançamento, a primeira contemplada a receber um cheque no valor de R$ 5 mil foi a idosa Izabel Honório Ramos, de 78 anos, que se emocionou a falar sobre o benefício. Segundo ela, o valor será utilizado para comprar ainda mais hortifruti, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital.

“Lá na minha venda tem tudo, carvão, goma, tomate. Eu só tenho a agradecer por esse dinheiro, ele veio em boa hora. Estou muito satisfeita com a ajuda de vocês. Nós vamos crescer”, afirmou a empreendedora beneficiada.

A solicitação do recurso financeiro no Projeto Idoso Empreendedor será feita pelo site da Afeam (www.afeam.am.gov.br) através do campo “Crédito Emergencial 2021”. O recurso pode ser solicitado apesar da pessoa está com o nome negativado no valor de até R$ 2.100 mil, no período a partir de 1° de janeiro de 2020.

